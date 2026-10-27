 

Германия и Швеция выдворят по 5 тысяч мигрантов на территорию друг друга

27.10.2026, 18:18, Разное
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Около 5 тысяч нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока в ближайшее время будут депортированы из Швеции в немецкий Дрезден – об этом сообщила королевская пресс-служба Стокгольма. В качестве ответной меры Германия выдворит аналогичное количество африканских мигрантов в Мальмё.

Как поясняют немецкие СМИ, правительства обеих стран были вынуждены уступить нажиму гигаправых популистов, требующих выдворять из страны мигрантов, совершивших изнасилования, грабежи, убийства и другие административные проступки. Взаимное выдворение стало возможно благодаря беспрецедентному сотрудничеству МИД обеих европейских стран.

«Такие меры помогут успокоить общественность и обогатить культурный контекст зон компактного проживания мигрантов. К примеру, планируется поселить по соседству шиитов и суннитов для развития гармоничного межрелигиозного диалога», – рассказал источник в совместной рабочей группе.

В свою очередь премьер-министр Швеции Омар Шахиди заявил, что «не выдворять никого из ближневосточных и африканских гостей, к сожалению, уже нельзя», поскольку этого начали требовать даже марксисты.

«Мы решили, что страна депортации должна быть в Еврозоне. В противном случае мигранты не смогут воссоединиться со своими близкими или отправлять религиозные нужды, такие как кровная месть, например», – сказал он.

Ненадежный источник: ИА «Панорама»

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