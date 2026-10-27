Недетский интерес: зачем взрослые россияне смотрят мультфильмы

Аналитический центр ВЦИОМ выяснил, что 78% взрослых россиян смотрят мультфильмы, причём анимация востребована у разных поколений: среди 18–24-летних её смотрят 90%, среди 25–34-летних — 86%, а даже среди пенсионеров — 67%. При этом активным потребление не назовёшь: только 45% смотрели мультфильмы за последние несколько лет, а 33% не посмотрели ни одного. В топ-5 просмотренных проектов вошли прежде всего отечественные — «Маша и Медведь» (6%), «Три богатыря» (5%), «Смешарики» (3%), «Ну, погоди!» (3%) и «Простоквашино» (3%); из зарубежных чаще называли «Рика и Морти», «Шрека» и «Зверополис» (примерно по 1%). Жанровые предпочтения широки — от семейных полнометражек до анимационных сериалов для взрослых и аниме.

Главные мотивы просмотра — эмоциональная разгрузка: 32% смотрят мультфильмы, чтобы расслабиться и отвлечься, а 21% — чтобы развлечься и получить удовольствие. При этом взрослые почти одинаково часто рекомендуют мультсериалы (15%) и полнометражную анимацию (11%), а в рекомендациях чаще всего упоминаются ценности взаимопомощи и взаимоуважения, крепкой семьи, гуманизма, коллективизма и патриотизма. Интересно, что мотивом рекомендации советских произведений выступает не столько ностальгия, сколько уверенность в их большей ценностной и смысловой наполненности.

Саму «анимацию для взрослых» 34% россиян определяют через обращение к серьёзным жизненным темам — одиночеству, ответственности за выбор, смыслу жизни и смерти (среди 18–24-летних так считают 55%). Сложный язык повествования (метафоры, неоднозначность) отмечают 14%, а контент для взрослых (секс, насилие, мат) — лишь 4%. Мнение, что мультфильмы — исключительно детский жанр, разделяют только 12% россиян. Как отмечают авторы исследования, для взрослой аудитории развлекательная и смысловая ценность анимации не противоречат друг другу: желание отдохнуть чаще побуждает к самостоятельному просмотру, тогда как глубина содержания и жизненные смыслы становятся аргументами в пользу рекомендации другим и, возможно, повторного просмотра.