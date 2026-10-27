В Бразилии проверяют сообщения о бегстве Флавиу Болсонару в США через Аргентину

Федеральная полиция Бразилии проверяет сообщения о том, что проигравший президентские выборы Флавиу Болсонару выехал в Аргентину, откуда намеревался отправиться в США. Представители его партии отрицают эту информацию.

Как сообщил 27 октября аргентинский портал Infobae, Болсонару предположительно пересек границу с Аргентиной по внутреннему паспорту и направился в аэропорт Пуэрто-Игуасу. Оттуда он якобы собирался вылететь в США на частном самолете Gulfstream G400. Вылет был запланирован на два часа ночи вторника, 27 октября.

Координатор предвыборного штаба Болсонару, сенатор Рожериу Маринью, опроверг информацию о том, что политик покинул Бразилию. «Он не уезжал», – заявил Маринью журналистам Diário do Grande ABC. Другие представители окружения политика также называют эти данные недостоверными.

Как сообщалось ранее, 26 октября, на следующий день после поражения Флавиу Болсонару на президентских выборах, судья Верховного суда Александре де Мораес распорядился аннулировать его бразильский загранпаспорт и потребовал сдать документы для зарубежных поездок, выданные другими государствами, если таковые имеются. Политику также запретили покидать страну.

По данным CNN Brasil, судья, кроме того, запретил Болсонару контактировать с предпринимателем и адвокатом Виллером Томазом. Оба проходят по делу об отмывании денег и незаконном выводе капитала за границу. Томаз ранее оказался фигурантом расследования финансовых махинаций в системе пенсионного обеспечения Бразилии и уехал в США.

Сам Болсонару 26 октября подтвердил получение предписания и заявил, что выполнит его. «Я сдам свои паспорта и буду защищаться от этого безобразия, этой очередной попытки запугать меня. Но никто не заставит меня замолчать», – заявил политик.