 

В Нью-Йорке нашли предсмертную записку Айн Рэнд, в которой она призналась, что либертарианство было «одним большим пранком»

06.05.2026, 11:00, Разное
В ходе реставрации многоквартирного дома на Манхэттене, где писательница Айн Рэнд проживала в последние годы, строители обнаружили тайник за радиатором отопления. В нём находилась пожелтевшая рукопись, датированная 1981 годом, подлинность которой уже подтвердили графологи.

Документ, написанный узнаваемым почерком, содержит сбивчивые признания о том, что вся философия объективизма задумывалась как эксперимент по социальной инженерии.

«Мне было интересно, сколько людей с высшим образованием способны принять всерьёз концепцию, где эгоизм объявлен высшей добродетелью, а сострадание – пороком, и я получила ответ: неприлично много», – говорится в записке.

Отдельный пассаж посвящён движению либертарианцев – их Рэнд называет «самыми преданными участниками розыгрыша» и выражает удивление, что за несколько десятилетий никто не потребовал доказательств существования Джона Голта. Автор также приносит извинения за «Атлант расправил плечи», уточняя, что монолог длиной в семьдесят страниц был вставлен в текст на спор с мужем.

«Каждый раз, когда очередной студент говорил мне, что бросил учёбу, вдохновившись Говардом Рорком, я запиралась в ванной и смеялась до истерики, – гласит фрагмент записки. – Я полагала, что люди распознают сатиру, но выяснилось, что читатель жаждет получить интеллектуальную лицензию на презрение к ближнему, и ему абсолютно всё равно, написано это всерьёз или ради шутки. Теперь, когда Конгресс обсуждает отмену Агентства по охране окружающей среды со ссылкой на мои книги, я понимаю, что розыгрыш вышел из-под контроля».

Ненадежный источник: ИА «Панорама»

