 

В России предложили способ вовлечь в добычу ранее нерентабельные нефтяные запасы

25.05.2026, 10:34, Разное
В России более 88% нераспределенных участков с запасами нефти относятся к категории очень мелких и мелких. Ранее владелец лицензии должен был вкладывать свои средства в разработку месторождения, но затраты, как правило, не окупались. Поэтому такие месторождения считались нерентабельными.

«Согласно новому закону, принятому в 2022 году, ситуация меняется. Государство может выдать лицензию на такой участок, и ее владелец получит право пригласить оператора, который за свой счет бурит и обустраивает промысел, — поясняет одна из авторов, заведующая кафедрой экономики нефтяной и газовой промышленности Губкинского университета Анастасия Пельменева. — Владелец остается владельцем, нефть — его, но прибылью они делятся. Оператор при необходимости может взять в долю банк или фонд. Никаких новых компаний регистрировать не надо, государство в сделку не вступает — просто договорились и работаем. В итоге мелкие месторождения, которые раньше не были интересны, могут стать выгодными».

Федеральный закон лишь ввел правовую норму, разрешающую привлекать операторов и инвесторов к разработке низкорентабельных месторождений. Однако для практического применения этого недостаточно: необходимо понимать, какие именно объекты целесообразно запускать в работу и при каких условиях это принесет прибыль всем участникам.

Ученые Губкинского университета сформировали модель, которая на основе анализа геологических данных, затрат и сценариев финансирования позволяет определить экономически оправданные проекты. Инструмент поможет компаниям оценить реальную эффективность новых договорных механизмов. Результаты исследования опубликованы в журнале «Минеральные ресурсы России. Экономика и управление».

Авторы исследования применили схему совместного недропользования к портфелю из 24 невостребованных месторождений. Для каждого были просчитаны три варианта: умеренный (капитальные затраты снижаются на 30%), реалистичный (капитальные и операционные затраты снижаются на 30%) и оптимистичный (затраты ниже на 40%).

«Оказалось, что даже при умеренном сценарии половина отобранных месторождений становится рентабельной при определенных исходных экономических условиях. А при оптимистичном — две трети», — объяснила Анастасия Пельменева.

В консервативном сценарии в плюс вышли восемь проектов, в реалистичном — десять, в оптимистичном — тринадцать. Расчетная чистая прибыль для владельца лицензии в лучшем случае составит 1,47 миллиарда рублей, для оператора — 16,25 миллиарда.

«Разрыв огромный, но это нормально, — отмечает исследователь. — Оператор вкладывается на старте: бурение, трубы, инфраструктура. Поэтому его доля в доходной нефти больше. Владелец получает меньше, но его вложения меньше, и сохраняется лицензия. Раньше такие месторождения сложно было вводить в эксплуатацию».

По мнению исследователей, механизм позволяет вернуть в оборот запасы, которые раньше считались бесперспективными. Недропользователь не теряет активы, оператор получает длинный контракт с предсказуемой доходностью, бюджет — налоги.

Аналогичный подход, по мнению ученых, применим и к газовым месторождениям — в нераспределенном фонде более 70% участков с запасами газа также относятся к категории мелких и очень мелких.

По данным Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации, извлекаемые запасы нефти в России составляют 31,3 млрд тонн, при этом более 96% находятся в распределенном фонде недр. Нераспределенный фонд, где сосредоточены преимущественно мелкие и очень мелкие месторождения, содержит около 4% запасов, то есть порядка 1,25 млрд тонн нефти. Методика ученых Губкинского университета позволит вовлечь в разработку от 33% до 54% таких объектов. Таким образом, возникает возможность вовлечения в экономический оборот от 400 до 600 млн тонн ранее нерентабельных запасов.

