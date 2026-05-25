 

В Бильбао состоялась демонстрация солидарности с избитыми испанской полицией «анархистами флотилии»

25.05.2026, 10:30, Разное
  Поддержать в Patreon

Около 2000 человек приняли участие в прошедшей в Бильбао демонстрации солидарности с участниками «флотилии Сумуда», которые были избиты испанской полицией за дебош в аэропорту этого города.

Манифестанты скандировали лозунги солидарности с палестинцами и обвиняли полицию Страны Басков в соучастии в «сионистских преступлениях».

Напомним, что 23 мая в Бильбао прилетели шестеро баскских активистов из так называемой «флотилии Сумуда», депортированные из Израиля. В аэропорту активистов встречала организованная толпа сторонников с палестинскими флагами.

Встречающие устроили несогласованную акцию прямо в терминале, стали оказывать сопротивление сотрудникам безопасности и начали потасовку. Полиция применила дубинки для разгона толпы и зачистки терминала. В результате пострадали и сами активисты, и их сторонники. Четверо зачинщиков беспорядков были задержаны.

24 мая Временная поверенная в делах посольства Испании вызвана в МИД Израиля на разъяснительную беседу «в связи с проявлением насилия со стороны испанской полиции в отношении анархистов флотилии».

Добавим, что власти Страны Басков начали расследование инцидента. Министр безопасности правительства этого автономного региона Испании Бинген Супирия выразил сожаление происшедшим, подчеркнув, что несет за это ответственность.

Смотреть комментарии → Комментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ПОСЛЕДНЕЕ

25.05 / В России предложили способ вовлечь в добычу ранее нерентабельные нефтяные запасы

25.05 / Эмоции, вызванные политикой, проявились в теле иначе, чем эмоции от других причин

25.05 / Проект регионального самолета «Ладога» передадут Минобороны

25.05 / Микропластик: реальная угроза или еще одна «мусорная наука»? Мнение академика РАН

25.05 / Глава ASIO дал показания комиссии, расследующей теракт в Сиднее — нападения на евреев стали нормой

25.05 / Ванга: «Третья мировая война начнётся после падения Малой Токмачки»

25.05 / ВСУ — ночью перехвачены 246 из 262 БПЛА. МО РФ — сбиты 173 беспилотника

25.05 / В Киев впервые прибыла с визитом лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская

25.05 / Пребиотическая газировка снижает уровень сахара в крови

25.05 / Россия подавила сигнал GPS самолета с британским министром обороны

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: rybinskonline@gmail.com

Поддержать проект:
PayPal — paypal.me/takoekino
Tether Wallet — yuri76@tether.me
WebMoney — Z399334682366

18+ © Такое кино: Самое интересное о культуре, технологиях, бизнесе и политике