В Бильбао состоялась демонстрация солидарности с избитыми испанской полицией «анархистами флотилии»

Около 2000 человек приняли участие в прошедшей в Бильбао демонстрации солидарности с участниками «флотилии Сумуда», которые были избиты испанской полицией за дебош в аэропорту этого города.

Манифестанты скандировали лозунги солидарности с палестинцами и обвиняли полицию Страны Басков в соучастии в «сионистских преступлениях».

Напомним, что 23 мая в Бильбао прилетели шестеро баскских активистов из так называемой «флотилии Сумуда», депортированные из Израиля. В аэропорту активистов встречала организованная толпа сторонников с палестинскими флагами.

Встречающие устроили несогласованную акцию прямо в терминале, стали оказывать сопротивление сотрудникам безопасности и начали потасовку. Полиция применила дубинки для разгона толпы и зачистки терминала. В результате пострадали и сами активисты, и их сторонники. Четверо зачинщиков беспорядков были задержаны.

24 мая Временная поверенная в делах посольства Испании вызвана в МИД Израиля на разъяснительную беседу «в связи с проявлением насилия со стороны испанской полиции в отношении анархистов флотилии».

Добавим, что власти Страны Басков начали расследование инцидента. Министр безопасности правительства этого автономного региона Испании Бинген Супирия выразил сожаление происшедшим, подчеркнув, что несет за это ответственность.