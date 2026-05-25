Эмоции, вызванные политикой, проявились в теле иначе, чем эмоции от других причин

Психологи давно знают: эмоции не просто мысли. Они часто ощущаются физически. Авторы предыдущих исследований выяснили, что люди из разных стран переживают многие эмоции схожим образом.

Например, страх часто сопровождается «холодком» в животе, дрожью в коленях, а тревога — учащенным сердцебиением. Гнев, напротив, обычно связан с ощущениями в груди, голове и руках. В отличие от грусти или страха, при таком состоянии ощущаются прилив энергии и готовность к действию.

По мнению ученых, эмоции возникли в процессе эволюции как механизм подготовки организма к действию и выживанию. Эмоция должна быстро перестроить тело под ситуацию: убежать, атаковать, замереть, сблизиться с другими людьми, искать помощь или избегать опасности. Поэтому она почти автоматически запускает физиологические изменения.

До недавнего времени ученые почти не задавались вопросом: меняется ли телесный отклик в зависимости от того, что именно вызвало эмоцию? Например, тревога из-за личной неудачи и тревога из-за сообщения о росте преступности — они переживаются одинаково или нет? Проще говоря, эмоциональные всплески, связанные с личными событиями и обстановкой в мире порождают одни и те же телесные ощущения?

Особенно актуален этот вопрос на фоне всплеска крупномасштабных войн, роста сообщений о реформах, скандалов во власти, эпидемий и экономических кризисов. Политические и экономические события в последние годы превратились в постоянный источник эмоционального напряжения.

Названа универсальная для всех народов эмоция Исследователи из университета штата Огайо в США, изучив мимику более 150 человек, нашли универсальное выражение лица, которое свойственно людям в тот момент, когда они что-либо отрицают. Для такого… naked-science.ru

Разобраться в вопросе попыталась международная группа психологов под руководством Маноса Цакириса (Manos Tsakiris) из Лондонского университета Ройял Холлоуэй. Их заинтересовала политика — особая область, где раздражители почти всегда масштабны и неподвластны воле одного человека. Исследователи решили проверить, отличается ли реакция организма на эмоции, вызванные политической ситуацией, от реакции на те же эмоции в неполитическом контексте. Если да, как именно человек ощущает «политические эмоции» в собственном теле?

Для своего эксперимента Цакирис и его коллеги пригласили 992 американца. Каждого добровольца попросили отметить на силуэте человеческого тела участки, где они ощущают гнев, тревогу, депрессию, отвращение и надежду в повседневной жизни. Затем им предложили сделать то же самое, но при чтении слов, связанных с политическими проблемами, включая неприятные законы, решения, коррупцию, недостаточные меры по борьбе с терроризмом и преступностью.

На основе ответов ученые создали цифровую карту эмоций. Она показала, в каких частях тела возникают ощущения, насколько интенсивными они становятся, вызывают ли желание действовать либо, наоборот, приводят к апатии и отстраненности. Результаты во многом подтвердили выводы предыдущих исследований. Однако «политические эмоции» показали важные отличия.

Негативные поступки других людей мы оцениваем так же, как неприятный запах Ученые из Швейцарии выяснили, что плохое отношение других людей наш мозг воспринимает так же, как неприятный запах. В основе такого восприятия лежит эмоция отвращения. naked-science.ru

Особенно заметной оказалась реакция на депрессию. В исследовании ее рассматривали не как психическое расстройство, а как эмоциональное состояние (аналогично другим эмоциям). Обычная депрессия часто сопровождается онемением рук и ног. Депрессия, вызванная политической обстановкой, ощущалась иначе: участники рассказали о более сильном напряжении в туловище. Вместо полной апатии у них появлялось состояние «внутренней мобилизации» — повышенное внутреннее напряжение.

Неожиданные результаты ученые получили и при изучении отвращения. В повседневной жизни эта эмоция часто сопровождается дискомфортом в области живота и связана с реакцией на неприятные запахи, пищу. «Политическое отвращение» ощущалось иначе: оно было ближе к телесной картине гнева.

Кроме того, Цакирис и его коллеги обнаружили различия между людьми с разными политическими взглядами. Участники-демократы сообщали о более сильных телесных ощущениях во время негативных политических эмоций. Гнев, тревога, депрессия и отвращение проявлялись у них интенсивнее, чем у сторонников республиканской партии.

Часто такие ощущения концентрировались в верхней части туловища и в голове. Похожее разделение исследователи обнаружили и при сравнении участников, придерживающихся левых и правых политических взглядов.

Ученые узнали, каким ухом нам приятнее слушать похвалу Звуки, которые мы слышим вокруг себя, наш мозг подразделяет на «приятные» и «неприятные». Группа швейцарских исследователей смогла узнать, каким ухом человек предпочитает слушать то, ему нравится. naked-science.ru

Самым важным выводом психологов стала связь между телесными ощущениями от «политических эмоций» и политической активностью. Ученые выяснили: чем сильнее человек физически ощущает такие эмоции, тем выше вероятность его участия в общественной жизни. Такие люди чаще голосуют на выборах, участвуют в протестах, подписывают петиции и занимаются политической агитацией в интернете. Авторы исследования выяснили, что именно физическое переживание эмоций становится мощным стимулом к действию.

Специалисты пока не знают точную причину обнаруженного эффекта. Цакирис предположил, что политические проблемы кажутся человеку слишком масштабными для самостоятельного решения. Из-за этого люди ощущают потребность объединяться с другими ради перемен. «Политические эмоции» подталкивают людей к коллективному действию.

Научная работа опубликована в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.