 

Глава ASIO дал показания комиссии, расследующей теракт в Сиднее — нападения на евреев стали нормой

25.05.2026, 9:30, Разное
Глава Австралийской службы безопасности и разведки (ASIO) Марк Берджесс дал показания Королевской комиссии, расследующей антисемитский теракт на пляже Бонди в Сиднее, унесший жизни 15 человек в первый день Хануки 2025 года.

«Война на Ближнем Востоке вызвала в Австралии всплеск эмоций, в том числе – связанных с насилием. Это включало и антисемитизм, которому не препятствовали. Это стало восприниматься как норма, как разрешение на насилие в отношении еврейских австралийцев», – заявил он.

По его словам, с конца 2024 года антисемитизм стал принимать формы запугивания, непосредственных угроз людям, бизнесам и религиозным учреждениям. Речь идет о вандализме, нападениях на дома, школы и синагоги – такие инциденты начались за несколько месяцев до нападения на пляже Бонди.

«Мы пришли к выводу, что за двумя такими нападениями – на кошерный ресторан в Сиднее и синагогу «Адас» в Мельбурне – стоит Корпус стражей исламской революции. Это привело к изгнанию в августе иранского посла», – заявил чиновник.

Австралийские спецслужбы полагают, что иранский режим стоит и за другими антисемитскими нападениями, однако неоспоримых свидетельств этого пока нет. «Они используют сеть сателлитов и агентов, чтобы выполнять за них работу – наносить вред евреям по всему миру», – заявил Берджесс.

