Трамп призвал мусульманские страны присоединиться к «Соглашениям Авраама» после войны с Ираном

Президент США Дональд Трамп в ходе телефонной конференции в субботу с лидерами Саудовской Аравии, ОАЭ, Катара, Пакистана, Турции, Египта, Иордании и Бахрейна заявил, что после завершения конфликта с Ираном ожидает от тех из них, кто еще не присоединился к «Соглашениям Авраама», нормализации отношений с Израилем. Об этом сообщил журналист Барак Равид со ссылкой на двух высокопоставленных американских чиновников в материале, опубликованном сайтом «Мако».

По данным источников, лидеры Саудовской Аравии, Катара и Пакистана, не имеющие дипломатических отношений с Израилем, были застигнуты врасплох этим требованием. «На линии воцарилась тишина, и Трамп пошутил, спросив, все ли еще на связи», – рассказал один из американских чиновников. Трамп также сообщил участникам, что намерен позвонить Нетаниягу и надеется, что в ближайшем будущем израильский премьер присоединится к переговорам.