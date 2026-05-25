 

Рубио — эпоха, когда «Хизбалла» держала в заложниках Ливан, подходит к концу

25.05.2026, 4:30, Разное
Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон «твердо стоит на стороне легитимного правительства Ливана», которое пытается восстановить свой суверенитет и «построить лучшее будущее для всех граждан страны».

Рубио также выступил с резким предупреждением в адрес «Хизбаллы»: «Угрозы насилия и переворота со стороны «Хизбаллы» не увенчаются успехом. Эпоха, когда террористическая организация держала в заложниках целую страну, подходит к концу».

Ранее генеральный секретарь «Хизбаллы» Наим Касем сообщил, что получил от министра иностранных дел Ирана Аббаса Аракчи обещание: Иран не бросит группировку, а иранское предложение об окончании войны с Израилем и США распространяется на Ливан. «С самого первого момента, Иран заявил, что любое соглашение должно быть связано с перемирием в Ливане. Этот важный момент остается неоспоримым и принципиальным и сегодня. Это легитимное требование иранского правительства», – говорится в послании Аракчи.

О том, что вопрос о прекращении огня в Ливане будет решаться США и Ираном, известно и из других источников. Согласно иранским СМИ, США и их союзники возьмут на себя обязательство воздержаться от ударов по Исламской республике и ее союзникам.

