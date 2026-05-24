Гражданин Германии обвинен в нападении на евреев возле синагоги в Лондоне во время Шавуота

25-летнему гражданину Германии Даниэлю Никзамиру предъявлены обвинения в нападении на посетителей синагоги «Бейт Гавриэль» в Лондоне. Нападение произошло в прошлый четверг, когда еврейская община отмечала праздник Шавуот.

Издание Daily Mail пишет, что, согласно материалам полиции, одному из пострадавших нападавший разбил лицо и сломал очки. Прихожане скрутили его и удерживали до приезда полиции. В суде Никзамир не признал вину и был отпущен под залог.

Мужчина обвиняется в нападении на почве расовой и религиозной ненависти.

Это третье нападение на евреев в северном Лондоне за последние недели: в соседнем Голдерс-Грин двое ортодоксальных евреев были ранены ножом, еще один мужчина избит за то, что говорил на иврите. По данным Daily Mail, с конца марта лондонская полиция произвела более 90 арестов в связи с антисемитскими инцидентами.