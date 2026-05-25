 

Пребиотическая газировка снижает уровень сахара в крови

25.05.2026, 8:15, Разное
Ученые из Biofortis провели исследование сравнительно нового продукта — пребиотической газировки OLIPOP, и доказали ее способность снижать уровень сахара в крови. Тогда как употребление обычной газировки считается одним из главных факторов, который приводит к его повышению. Если эти выводы подтвердятся в ходе независимых исследований, фанаты газировки получат безопасную и даже полезную версию любимого напитка.

Следует учесть, что данное исследование нельзя назвать непредвзятым. Во-первых, его заказал и финансировал сам производитель тестируемого напитка — компания OLIPOP. Во-вторых, в нем принимали участие всего 30 человек, а измерения показателей проводились лишь в течение нескольких дней. В-третьих, анализировался только один показатель — уровень сахара в крови, без учета влияния новой газировки на другие аспекты здоровья.

Пребиотическая газировка отличается от обычной минимальным количеством сахара — всего 3 грамма против 39 грамм у обычной. Также в ней содержится до 6 грамм пищевых волокон растительного происхождения. Они не усваиваются человеческим организмом, но служат пищей для микробов в кишечнике, нормализуя его микрофлору. То есть такой напиток выполняет сразу две важных функции, в которых нуждаются любители не самой здоровой пищи.

В эксперименте принимали участие люди без заболеваний, но с избыточным весом. Они избегали физической активности и не принимали других жидкостей, кроме воды и газировки. Как и ожидалось, после употребления пребиотической газировки уровень сахара у большинства участников начал снижаться. Негативных явлений в ходе наблюдений обнаружено не было.Источник &#8212 medRxiv

