 

ВСУ — ночью перехвачены 246 из 262 БПЛА. МО РФ — сбиты 173 беспилотника

25.05.2026, 9:00, Разное
Генштаб ВСУ сообщает, что ночью 25 мая 2026 года российские военные выпустили по Украине 262 БПЛА-камикадзе и беспилотников других типов. Украинские ПВО заявляют о перехвате 246 БПЛА, запущенных российскими военными. Зафиксированы попадания 10 ударных БПЛА в 9 локациях, а также падения фрагментов в 7 локациях. Причинен ущерб.

Минобороны РФ заявляет, что ночью 25 мая на территории Российской Федерации были перехвачены 173 украинских БПЛА самолетного типа (сколько перехватить не удалось, не сказано). Перехваты осуществлялись над Московским регионом, над Белгородской, Брянской, Калужской, Костромской, Курской, Липецкой, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской, Ярославской областями и Крымом. Сведения о причиненном ущербе уточняются.

Атаки БПЛА с обеих сторон продолжаются.

