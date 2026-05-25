Всех студентов и преподавателей ВШЭ на лето отправят «поднимать отечественное сельское хозяйство»

Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков издал постановление, регламентирующее порядок проведения летней практики для учащихся Высшей школы экономики и её филиалов.

Согласно документу, всех студентов и преподавателей «Вышки» с 1 июня отправят на производственную практику на агропредприятия Свердловской, Ярославской, Ростовской и Магаданской областей.

«Ребятам и их наставникам предстоит решить важнейшую задачу по выводу отечественного сельского хозяйства на новый уровень. Экология, романтика, да ещё возможность заработать, о чём ещё может мечтать человек? Экзамены, кстати, пройдут уже на селе», – сказал Фальков.

За отказ поехать в деревню студентов ждёт немедленное отчисление без права восстановления, а преподавателей – увольнение по отрицательным мотивам. Практика завершится 31 августа, за три месяца молодые люди их наставники смогут заработать до 25 тысяч рублей каждый.

