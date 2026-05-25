 

Проект регионального самолета «Ладога» передадут Минобороны

25.05.2026, 9:45, Разное
По словам Сергея Меренкова, главного конструктора самолетов транспортной категории Уральского завода гражданской авиации («УЗГА»), которые он привел в ходе конференции, посвященной авиационному обеспечению арктических районов, а также сибирских и дальневосточных регионов, программа создания регионального самолета ТВРС-44 «Ладога» приостановлена и получает военное направление.

При этом уточняется, что полностью проект не закрывается, но использование всего научно-технического задела теперь будет проходить в интересах Министерства обороны. В частности, «Ладогу» могут в дальнейшем создавать в разных вариантах — транспортном с рампой, грузовом с боковой погрузочной дверью или пассажирском. Первый полет опытного самолета, как и планировалось, должен состояться в текущем году, а сертификация ожидается в 2029 году.

Макет ТВРС-44 «Ладога». Фото: УЗГА

Напомним, первоначально ТВРС-44 разрабатывался инженерами «УЗГА» как современное региональное воздушное судно гражданского назначения, способное перевозить до 44 пассажиров, которое должно было сменить на внутренних авиалиниях устаревающие модели Ан-24/26 и Як-40 и рассматривалось как один из ключевых проектов отечественной региональной авиации.

