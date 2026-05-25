 

Пентагон отказывается связывать НЛО с инопланетянами

25.05.2026, 11:15, Разное
  Поддержать в Patreon

Министерство войны США опубликовало второй пакет документов о наблюдениях за НЛО. Тема оказалась весьма востребованной – с начала публикаций 8 мая 2026 года портал WAR.GOV/UFO посетило более миллиарда пользователей. При том, что практически никаких секретов там не выложено — напротив, большинство обнародованных сведений не подтверждают ни одну из популярных теорий об НЛО.

Официальная позиция Пентагона: ни один из имеющихся материалов не подтверждает внеземное происхождение наблюдаемых неопознанных объектов или же наличие передовых нечеловеческих технологий. Человеческих, впрочем, тоже – военные и ученые в большинстве случаев так и не смогли понять, с чем они столкнулись. Поэтому все желающие могут самостоятельно изучать выложенные документы и пытаться дать им собственную оценку, чтобы найти в них скрытые смыслы или же разочароваться в своих ожиданиях.

Неофициально, военные отмечают некоторую связь между частотой наблюдения НЛО и различными конфликтами на планете. Как будто бы военные действия и маневры привлекают загадочные объекты. Но и этому есть рациональное объяснение – во время таких событий военные усиливают разведку и ведут наблюдение при помощи широкого спектра технических средств, которые в мирное время используются намного реже. Поэтому закономерно собирается больше информации, включая и свидетельства появления НЛО.Источник &#8212 The White House

Смотреть комментарии → Комментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ПОСЛЕДНЕЕ

25.05 / В Ливии заблокирован направлявшийся на прорыв блокады Газы «конвой Сумуд»

25.05 / Первый за много лет богословский трактат Папы Римского посвящен ИИ и «справедливости» войн

25.05 / Россиянам, знающим 1000 и больше иностранных слов, придётся встать на учёт

25.05 / Шакалы в XXI веке использовали человека как щит для заселения Европы

25.05 / Отчет минобороны РФ об «СВО» в Украине. 1552-й день войны

25.05 / Будущее коммуникации: что останется человеку, когда алгоритмы выучат языки

25.05 / Трамп — присоединение мусульманских стран к «Соглашениям Авраама» является частью сделки с Ираном

25.05 / МИД РФ угрожает «системными ударами по украинскому ВПК в Киеве» и предлагает бежать иностранцам

25.05 / Израильские спасатели вылетели в Вену на поиски пропавшего 80-летнего израильтянина

25.05 / Жителя Иваново, купившего африканского слона, чиновники оштрафовали на 500 тысяч рублей, поскольку «не знали, что это законно»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: rybinskonline@gmail.com

Поддержать проект:
PayPal — paypal.me/takoekino
Tether Wallet — yuri76@tether.me
WebMoney — Z399334682366

18+ © Такое кино: Самое интересное о культуре, технологиях, бизнесе и политике