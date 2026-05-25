Пентагон отказывается связывать НЛО с инопланетянами

Министерство войны США опубликовало второй пакет документов о наблюдениях за НЛО. Тема оказалась весьма востребованной – с начала публикаций 8 мая 2026 года портал WAR.GOV/UFO посетило более миллиарда пользователей. При том, что практически никаких секретов там не выложено — напротив, большинство обнародованных сведений не подтверждают ни одну из популярных теорий об НЛО.

Официальная позиция Пентагона: ни один из имеющихся материалов не подтверждает внеземное происхождение наблюдаемых неопознанных объектов или же наличие передовых нечеловеческих технологий. Человеческих, впрочем, тоже – военные и ученые в большинстве случаев так и не смогли понять, с чем они столкнулись. Поэтому все желающие могут самостоятельно изучать выложенные документы и пытаться дать им собственную оценку, чтобы найти в них скрытые смыслы или же разочароваться в своих ожиданиях.

Неофициально, военные отмечают некоторую связь между частотой наблюдения НЛО и различными конфликтами на планете. Как будто бы военные действия и маневры привлекают загадочные объекты. Но и этому есть рациональное объяснение – во время таких событий военные усиливают разведку и ведут наблюдение при помощи широкого спектра технических средств, которые в мирное время используются намного реже. Поэтому закономерно собирается больше информации, включая и свидетельства появления НЛО.