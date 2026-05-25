 

Более 20 пострадавших в результате распыления неизвестного вещества в центре Токио

25.05.2026, 11:30, Разное
По меньшей мере 25 человек пострадали в торговом центре, расположенном в токийском районе Гинза, в результате распыления неизвестного вещества, пишет японский телеканал NHK со ссылкой на полицию японской столицы.

Сигнал поступил на диспетчерский пункт около полудня по местному времени. Очевидцы жаловались на вонь, люди начали кашлять. 19 пострадавших были направлены в больницу на проверку, проводившие их эвакуацию медики использовали костюмы химической защиты.

Злоумышленнику удалось скрыться. Ведутся поиски.

