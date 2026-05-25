 

Российские спецслужбы — на корпусе пришедшего в Усть-Лугу танкера обнаружены магнитные мины NATO

25.05.2026, 12:30, Разное
Российские спецслужбы сообщили, что на корпусе бельгийского танкера Arrhenius, зашедшего на погрузку в расположенный в Ленинградской области порт Усть-Луга, обнаружено несколько магнитных мин. Возбуждено дело о покушении на теракт.

«Предотвращен террористический акт на судне «АРРХЕНИУС» (газовоз), прибывшем из бельгийского порта «Антверпен» в порт «Усть-Луга» Кингисеппского района Ленинградской области для загрузки и дальнейшего следования в турецкий порт «Самсун»», – цитирует сообщение пресс-службы ФСБ агентство «Интерфакс».

Представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко сообщила, что речь идет о морских магнитных минах заводского производства, произведенных в одной из стран NATO. Они были обнаружены водолазами и обезврежены.

«В ходе опроса капитана судна стало известно, что перед разгрузкой в бельгийском порту «Антверпен» судовым агентом судно было отправлено на якорную стоянку, где находилось около полутора суток, якобы из-за забастовки работников порта», – заявляют в ФСБ, подчеркивая, что установка мин не могла произойти в российских территориальных водах.

Arrhenius – танкер для перевозки сжиженного газа, который ходит под флагом Либерии. Он назван в честь великого шведского ученого Сванте Аррениуса, родоначальника физической химии и лауреата Нобелевской премии.

