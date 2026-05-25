В Красноярском крае разбился легкомоторный самолет

В Богучанском районе Красноярского края РФ разбился легкомоторный самолет. Сообщается о двух пострадавших. На месте крушения возник пожар.

«Информация о падении легкомоторного самолёта в районе посёлка Осиновый Мыс подтвердилась. По предварительной информации, в момент происшествия в самолёте находились 2 человека», – сообщил глава района Алексей Медведев.

Власти передают, что на месте проводятся экстренные работы, обстоятельства падения воздушного судна выясняются. Жителей просят соблюдать спокойствие.