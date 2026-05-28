 

В Нью-Йорке израильтянин признан виновным в вымогательстве и содействии сокрытию тела

28.05.2026, 5:00, Разное
Суд в Нью-Йорке признал виновным 45-летнего гражданина Израиля Шломо Пачиава (Славы Фатхиева), проживающего в Квинсе, в вымогательстве с применением угроз и содействии сокрытию тела.

В заявлении минюста США Пачиав, владелец оптового бизнеса по продаже бриллиантов и ювелирных изделий, был признан виновным, ему грозит до 20 лет лишения свободы.

По данным следствия, Пачиав и еще один фигурант дела вымогали деньги у Шехроза Тохирова, используя угрозы и насилие, после того как трое участников конфликта не смогли договориться по сделке с люксовыми часами стоимостью около полумиллиона долларов. Тохиров пропал в конце июня 2022 года, а восемь месяцев спустя его тело было найдено в Элленвилле, штат Нью-Йорк.

