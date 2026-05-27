Илон Маск обвинил военных США в использования Starlink на дронах-камикадзе

Британское новостное агентство Reuters известно регулярными публикациями, расходящимися с действительностью. Особенно часто подобное случается, когда оно пишет об Илоне Маске или его компаниях. Так случилось и в этот раз: агентство написало, что глава SpaceX якобы потребовал от Пентагона увеличить плату за спутниковое управление для американских дронов-камикадзе LUCAS в пять раз. Военные, по информации агентства, посопротивлялись, но были вынуждены согласиться.

Маск в своей соцсети X отметил, что все было принципиально иначе. На деле военные США сперва управляли своими одноразовыми дронами LUCAS (уменьшенная американская копия иранского «Шахеда», со сниженными техническими характеристиками) с помощью сети Starlink. Это не только прямо противоречит пользовательскому соглашению Starlink (глава компании особо подчеркнул этот момент), но и не очень честно коммерчески. Дело в том, что Starlink — крупная сеть гражданского назначения, у которой много миллионов клиентов. Поэтому издержки на подключение к ней невелики. А вот для военных SpaceX предлагает существенно более дорогую и менее многочисленную сеть спутников Starshield. Естественно, цена управления дроном для нее много выше, чем для гражданского Starlink: ведь у Starshield мало клиентов (по сути один). А значит, выше удельные издержки.

Глава компании возложил вину за временное использование Starlink на компанию-исполнителя дронов. Вероятно, ей так было проще. Военные США тоже сперва не хотели исправлять ошибку, отметив, что терминалы на дронах могут подключаться как к более дешевому Starlink (за пять тысяч долларов в месяц на дрон), так и к Starshield (за 25 тысяч). В обычных условиях тема не всплывала, потому что вне войны дроны-камикадзе используются не очень активно.

Насколько можно понять, Маск не отрицает, что вскоре после нападения Штатов на Иран сотрудники SpaceX встретились с представителями Пентагона. Компания настаивала, что платить за спутниковую связь на дроне надо столько же, сколько за аналогичную на военном самолете, а не всего лишь пять тысяч долларов. Военные же пытались заявить, что цены для самолетной связи слишком высоки, чтобы столько же платить за дрон, который использует спутниковую связь часы, а то и минуты — благо летает он один раз за весь цикл своего существования.

Позицию военных можно понять, поскольку LUCAS почти так же дешевы, как их иранские прототипы — всего 35 тысяч долларов. Платить за связь для такой машины почти столько же, как за саму машину — действительно не вполне обычное решение. Но SpaceX — монополист, все остальные космические игроки Земли вместе взятые много слабее ее. Поэтому в итоге Пентагону пришлось согласиться на требования людей Маска.

Хотя это фото и обработано, но массовые запуски спутников Starlink действительно дают целые вереницы различимых с Земли объектов / © starwalk.medium.com

Трудно сказать, насколько можно доверять описанию вопроса Reuters, поскольку агентство чрезвычайно плохо относится к Маску и всему, что с ним связано. Но по информации этого агентства, военные во главе с замминистра войны США Стивом Фейнбергом, которым выкрутили руки, расстроились. В апреле они также попытались встретиться с отставным четырехзвездочным генералом ВВС США Терренсом О’Шоннеси, ныне работающим в военном разделе SpaceX. Правда, пока никаких признаков того, что все эти жалобы и встречи что-то дали, не наблюдается.

Скорее, напротив: Пентагон рассматривает приобретение более чем 3500 новых подписок на Starshield. Предполагается, что эта сделка может дать SpaceX дополнительные сотни миллионов долларов в год. И все это несмотря на еще один тлеющий ценовой скандал, уже с наземными терминалами Starlink.

Утверждают, что с начала года США так или иначе послали в Иран шесть тысяч терминалов Starlink, а также якобы обратились к SpaceX с просьбой обеспечить прямую спутниковую связь для некоторых телефонов в Иране. В настоящий момент только эта компания обладает технической возможностью давать связь обычному современному смартфону через спутник, больше таких работающих технологий нет ни у кого. Впрочем, и у SpaceX они пока функционируют в тестовом режиме. Оплачивать все это американские военные планировали сами. Но вскоре после нападения США на Иран компания заявила, что хочет за эти услуги больше — по ее мнению, Пентагон опять недоплачивал.

Reuters попытался показать, что Маск поступил тут как жадный игрок. За прошлый год он получил от Starlink выручки на 11,4 миллиарда долларов (несколько бюджетов «Роскосмоса»), причем подавляющая часть этих денег пришла от миллионов гражданских клиентов. А военным за указанные услуги они предложили заплатить 0,5 миллиарда за ее активацию на территории Ирана, плюс 0,1 миллиарда в месяц за поддержание этой функции. Это также вызывало расстройство у министерства войны США. Удалось ли Маску выторговать эти условия — Reuters неизвестно.

Официальный представитель Пентагона Шон Парнелл ответил на статью Reuters постом в X, где сообщил: «Это агентство фейковых новостей снова неверно поняло случившееся. SpaceX остается сильным и ценимым нами партнером министерства войны. Тезисы в этой статье просто не основаны на реальности и не отражают близкое и эффективное сотрудничество между нами».

В то же время, эта реакция достаточно эмоциональна и может указывать на то, что не совсем все данные статьи выдуманы. Нельзя не согласиться, например, с таким тезисом: «Ни одна другая компания не предоставляет сравнимой альтернативы Starlink, который стал все более критически важным орудием в современной войне с начала войны на Украине в 2022 году».

В настоящее время SpaceX пытается блокировать военное применение Starlink на Украине для управления дронами — той самой услуги, за которую они получали деньги от Пентагона при нападении на Иран. Терминалы, которые ВСУ ставят на БЛА, блокируются, когда те превышают скорость в 90 километров в час или оказываются над российской территорией. Но существует ряд средств, при помощи которых в приграничных районах эти запреты можно обходить, из-за чего периодически терминалы Starlink находят на низкоскоростных дронах типа Hornet («Марсианин-2» в обозначениях ПВО русской армии). К счастью, в силу обходного характера такого решения, оно не носит массовый характер.

Попытки других стран создать аналог Starlink на сегодня чрезвычайно далеки от успеха. Спутники этой группировки имеют более низкие орбиты, поэтому и намного меньший лаг в управлении. Навести дрон на подвижную цель типа армейского грузовика или танка при большом лаге сложно. Все остальные спутниковые группировки мира настолько уступают Starlink по численности, что их орбиты выше, а число спутников в прямой видимости над тем или иным участком фронта существенно ниже.