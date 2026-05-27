 

В Лаосе спасены пять человек, которые более недели были заблокированы в затопленной пещере

27.05.2026, 14:30, Разное
  Поддержать в Patreon

В Лаосе спасателям удалось поднять на поверхность пятерых человек, которые более недели провели в затопленной пещере. Они в безопасности. Поиски еще двоих продолжаются.

Восемь жителей провинции Сайсомбун спустились в пещеру 19 мая в поисках золота, однако входе в нее оказался заблокирован в результате сильных дождей. Одному золотоискателю удалось покинуть пещеру и известить власти.

Были начаты спасательные работы, к которым присоединились таиландские специалисты и финский спелеолог. Спасательной команде пришлось пройти через туннель длиной около 340 метров, часть которого была затоплена практически полностью.

Смотреть комментарии → Комментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ПОСЛЕДНЕЕ

27.05 / Россиян будут штрафовать за храп в ночное время

27.05 / Белый дом опроверг сообщение иранского ТВ о наличии меморандума о взаимопонимании между США и Ираном

27.05 / Илон Маск обвинил военных США в использования Starlink на дронах-камикадзе

27.05 / Подводный робот Гринпис установил рекорд по глубине проведения акции протеста в Арктике

27.05 / Экзоскелет с ИИ добавит силы каждому шагу, но иногда сам может стать проблемой

27.05 / Дмитрий Медведев опубликовал карту, на которой Армения – часть Азербайджана, а Прибалтика включена в состав России

27.05 / В еврейском квартале Лондона сгорел кошерный супермаркет

27.05 / В соцсетях появились новые фото китайского экспериментального экраноплана «Бохайский монстр»

27.05 / Испанская полиция провела обыски в штаб-квартире правящей Социалистической партии

27.05 / Минздрав запретил беременным пользоваться VPN

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: rybinskonline@gmail.com

Поддержать проект:
PayPal — paypal.me/takoekino
Tether Wallet — yuri76@tether.me
WebMoney — Z399334682366

18+ © Такое кино: Самое интересное о культуре, технологиях, бизнесе и политике