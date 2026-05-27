В Лаосе спасены пять человек, которые более недели были заблокированы в затопленной пещере

В Лаосе спасателям удалось поднять на поверхность пятерых человек, которые более недели провели в затопленной пещере. Они в безопасности. Поиски еще двоих продолжаются.

Восемь жителей провинции Сайсомбун спустились в пещеру 19 мая в поисках золота, однако входе в нее оказался заблокирован в результате сильных дождей. Одному золотоискателю удалось покинуть пещеру и известить власти.

Были начаты спасательные работы, к которым присоединились таиландские специалисты и финский спелеолог. Спасательной команде пришлось пройти через туннель длиной около 340 метров, часть которого была затоплена практически полностью.