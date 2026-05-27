Отчет минобороны РФ об «СВО» в Украине. 1554-й день войны

Минобороны РФ 27 мая 2026 года представило отчет об успехах пророссийских сил и российской армии, ведущих войну против Украины. Напомним, что в РФ войну называют «специальной военной операцией».

Эксперты Conflict Intelligence Team (CIT) и другие независимые военные специалисты дают крайне низкую оценку достоверности отчетов минобороны РФ, в том числе по потерям украинской стороны. Отметим, что и пророссийские военные специалисты не доверяют этим сводкам. Тем не менее, мы считаем важным публиковать содержание данных документов, поскольку это может потребоваться в дальнейшем для сравнительного анализа.

Отчеты минобороны РФ цитируются дословно. Эти данные сохраняются в нашем архиве.

В отчете минобороны РФ утверждается: «Подразделения группировки войск «Север» активными действиями установили контроль над населенным пунктом Гранов Харьковской области. Нанесено поражение формированиям механизированной бригады ВСУ в районах населенных пунктов Рубежное и Старица Харьковской области. В Сумской области нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Толстодубово, Храповщина, Иволжанское, Краснополье и Катериновка Сумской области. Противник потерял свыше 165 военнослужащих, 10 автомобилей, 105-мм гаубицу М101 производства США и станцию радиоэлектронной борьбы. Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, двух штурмовых бригад ВСУ, двух бригад морской пехоты и бригады теробороны в районах населенных пунктов Красный Лиман, Пришиб Донецкой Народной Республики, Смородьковка, Гусинка, Новый Мир, Осиново, Грушевка и Моначиновка Харьковской области. Потери ВСУ составили до 190 военнослужащих, боевая бронированная машина «Snatch» производства Великобритании и боевая бронированная машина «Новатор», 19 автомобилей и 155-мм гаубица М114 производства США. Подразделения «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированиям трех механизированных, мотопехотной, горно-штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Пискуновка, Ореховатка, Николаевка, Новоселовка, Рай-Александровка, Краматорск и Константиновка Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 180 военнослужащих, два танка, в том числе танк «Leopard» производства ФРГ, боевую машину пехоты, бронетранспортер «Stryker» производства США, пять боевых бронированных машин, 18 автомобилей, два артиллерийских орудия и боевую машину реактивной системы залпового огня «Град». Подразделения группировки войск «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной, штурмовой, воздушно-десантной, аэромобильной бригад, штурмового полка ВСУ, бригады морской пехоты, бригады специального назначения и двух бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Новопавловка Днепропетровской области, Райское, Сергеевка, Красный Кут, Торецкое, Белицкое, Кучеров Яр, Новоалександровка и Новогригоровка Донецкой Народной Республики. Потери украинских вооруженных формирований составили до 340 военнослужащих, две боевые бронированные машины, семь автомобилей, артиллерийское орудие и станция радиоэлектронной борьбы. Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника и в результате решительных действий освободили населенный пункт Воздвижевка Запорожской области. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, трех десантно-штурмовых, штурмовой бригад и четырех штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Новоселовка, Егоровка, Омельник, Чаривное, Долинка Запорожской области, Покровское и Гавриловка Днепропетровской области. ВСУ потеряли до 285 военнослужащих, три боевые бронированные машины и семь автомобилей. Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение формированиям механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Преображенка и Орехов Запорожской области. Уничтожено до 60 военнослужащих ВСУ, 10 автомобилей и пять станций радиоэлектронной борьбы. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение предприятию военно-промышленного комплекса Украины, объектам энергетики, используемым в интересах ВСУ, местам хранения и запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, хранилищам горючего, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 144 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты три крылатые ракеты воздушного базирования «Storm Shadow» производства Великобритании, пять управляемых авиационных бомб и 285 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа».

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 671 самолет, 284 вертолета, 152781 беспилотный летательный аппарат, 661 зенитный ракетный комплекс, 29517 танков и других боевых бронированных машин, 1727 боевых машин реактивных систем залпового огня, 35103 орудия полевой артиллерии и миномета, 62667 единиц специальной военной автомобильной техники», – утверждается в отчете МО РФ.

В эти данные не включены сведения по Курской области РФ, значительную часть территории которой более восьми месяцев удерживали силы ВСУ. С точки зрения властей РФ, «спецоперация» на территории Украины и «спецоперация» в Курской области были разными военными операциями. 26 апреля 2025 года начальник генерального штаба вооруженных сил РФ генерал Валерий Герасимов заявил российскому президенту Владимиру Путину о полном освобождении Курской области от вооруженных сил Украины. С этого дня минобороны РФ перестало давать отдельные отчеты по Курской области.

По мнению независимых наблюдателей, минобороны РФ кратно завышает потери ВСУ.

Подтвержденные потери армии РФ и пророссийских военных структур в Украине (речь идет о проверенных данных из открытых источников, собранных редакциями «Медиазоны» и BBC) составляют убитыми более 221200 человек (по известным именам) или около 352 тысяч (по делам о наследстве).

По данным независимого ресурса UA Losses, который учитывает всех погибших с украинской стороны, указывая их имена и другие данные, с начала полномасштабного вторжения армии РФ (24 февраля 2022 года) погибли или пропали без вести более 191 тыс. украинских военнослужащих.

По последним опубликованным данным ООН, с 24 февраля 2022 года в Украине была подтверждена гибель примерно 15400 мирных жителей, в том числе около 800 детей; более 42000 гражданских, включая примерно 2600 детей, получили ранения. В ООН подчеркивают, что речь идет только о проверенных случаях, реальные потери, вероятно, значительно выше. Украинские власти и местные администрации говорят о десятках тысяч погибших гражданских, прежде всего с учетом Мариуполя и других оккупированных территорий, где независимая проверка невозможна.