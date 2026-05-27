Philips представила необычный монитор для бизнеса

На британской и ирландской витринах Philips появилась новая модель монитора с индексом 24B2D5300. Она поступит в продажу в начале лета, ориентировочная цена около $480. Этот монитор отличает наличие сразу двух экранов — 24-дюймовых IPS-панелей с разрешением 1080p, развернутых в противоположные стороны, из-за чего его уже называют одним из самых необычно полезных устройств в своем классе для бизнес-задач.

У двойного экрана много разных вариантов применения, так как можно настроить вывод изображения на каждый из мониторов по отдельности. Самый очевидный – растянуть рабочий стол на оба дисплея, при этом оператор будет работать на своем, а клиенту на противоположном показывать только то, что нужно. Также можно клонировать изображение, чтобы его видело как можно больше людей и им не приходилось собираться у одного экрана.

Но самый выгодный вариант – подключить к такому монитору два компьютера или иных устройства и создать два рабочих места, для чего тут есть достаточное количество портов и необходимых интерфейсов. Тем самым, бизнес может сэкономить на офисном пространстве и закупке оборудования. Особенно с учетом того, что порты USB-C обеспечивают мощность до 65 Вт для зарядки ноутбуков, подключенных к монитору.