 

В соцсетях появились новые фото китайского экспериментального экраноплана «Бохайский монстр»

27.05.2026, 14:15, Разное
Год назад в сети впервые опубликовали снимок прототипа китайского экраноплана в акватории Бохайского залива, впоследствии получившего неофициальное название «Бохайский монстр». Теперь появились новые фото, и, судя по дополнительным точкам подвески, экраноплан в перспективе может не только перевозить грузы, но и выполнять боевые задачи.

Концепция экраноплана зародилась в 1930-х годах благодаря финскому инженеру Тойво Каарио. Позже, в 1960-е, технологию развивал немецкий инженер Александр Липпиш. Однако воплотить концепцию в «железо» смог лишь выдающийся советский конструктор Ростислав Алексеев. В 1950–1960-е годы под его руководством была создана целая линейка таких аппаратов, вершиной которой стал легендарный «Каспийский монстр» с турбореактивными двигателями. Его максимальная взлетная масса составляла внушительные 544 тонны, что не мешало ему развивать скорость около 500 км/ч.

В отличие от него, «Бохайский монстр» оснащен четырьмя турбовинтовыми двигателями, расположенными попарно над крыльями. Конструкция корпуса представляет собой «летающую лодку» с V-образным хвостовым оперением. Особый интерес вызывают пилоны под крыльями — по сути, точки подвески, которые могут использоваться для размещения ракет, бомб, контейнеров с оборудованием или дополнительных топливных баков.

По оценке военных экспертов, «Бохайский монстр» может разрабатываться в том числе с прицелом на возможные десантные операции в районе Тайваня. Пролив шириной около 180 км, отделяющий остров от материкового Китая на одном из участков, быстрый экраноплан теоретически мог бы преодолеть менее чем за час, оставаясь более сложной целью для радаров, чем обычный самолет, а также минуя часть угроз, опасных для десантных кораблей, включая морские мины и подводные лодки.

