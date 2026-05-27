 

Экзоскелет с ИИ добавит силы каждому шагу, но иногда сам может стать проблемой

27.05.2026, 15:45, Разное
Компания Hypershell запускает в продажу экзоскелет для хайкинга модели X Ultra S, в котором почти все решения являются экспериментальным и достаточно спорными. Что не помешало производителю выставить ценник в $2000 за одно устройство. Специалисты высоко оценивают потенциал самой технологии, а вот к ее практической реализации на данном этапе пока еще много вопросов.

Экзоскелет состоит из поясной основы и креплений на бедрах. Благодаря встроенным двигателям он может добавлять усилие к каждому шагу. Происходит это не с постоянной силой, а по команде ИИ, который анализирует темп передвижения человека и в реальном времени регулирует помощь. Но пока система иногда ошибается: например, она не распознает спуск автоматически, из-за чего может оказать «медвежью услугу» при движении вниз. Пользователю приходится вручную менять режим или снижать уровень помощи на спуске, чтобы двигаться медленно и осторожно, без рывков со стороны экзоскелета.

В инструкции к X Ultra S прямо рекомендуется не полагаться целиком на ИИ, а использовать приложение для смартфона для точной подстройки системы под себя. Да и во время ходьбы нужно следить за поведением устройства и быть готовым оперативно вмешаться в его работу или вовсе отключить. Иначе можно травмироваться, если приложенное ИИ усилие не совпадет с движением человека.

Запаса хода у модели заявлен на уровне 29–30 км, поэтому ИИ старается растянуть заряд на большую часть маршрута, включая двигатели только время от времени. От него есть очевидная польза — например, при подъеме дополнительное усилие в ногах явно пригодится, как и при движении по мягкому грунту, вроде песка, в котором ноги вязнут и быстро устают. А вот при езде на велосипеде происходит казус – ноги крутят педали с дополнительной силой, но легкие и сердце ездока работают на пределе возможностей и не поспевают за ними.

Перемещение в таком экзоскелете по пересеченной местности превращается из прогулки в не самую простую задачку, которая требует концентрации усилий и внимания. Стоит ли тратить на экзоскелет $2000 при постоянно разряжающихся от нагрузки аккумуляторах – вопрос пока открытый.

