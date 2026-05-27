Белый дом опроверг сообщение иранского ТВ о наличии меморандума о взаимопонимании между США и Ираном

В Белом доме опровергают утверждения иранского государственного телевидения о том, что у Тегерана имеется черновик меморандума о взаимопонимании с США.

Агентство AP передало, что в администрации Трампа назвали сообщение иранского телеканала «не соответствующим действительности и придуманным от начала до конца».

Иранский телеканал IRIB утверждал, что «предварительный» меморандум предусматривает отвод американских вооруженных сил из района Ирана и снятие морской блокады иранских портов. В обмен Тегеран обязуется в течение месяца восстановить довоенный объем коммерческого судоходства через Ормузский пролив. Управление гражданским судоходством в проливе будет осуществляться Ираном совместно с Оманом; на военные суда эти договоренности не распространяются.