Россиян будут штрафовать за храп в ночное время

Государственная дума приняла поправки в Кодекс об административных правонарушениях, которые призваны защитить покой граждан в ночное время. Согласно новым нормам, россиянам запрещается храпеть в будние с 22 часов до 8 утра, а в выходные и праздничные дни – до полудня.

«Храп мешает не только домочадцам, но и соседям, особенно если речь идёт про «хрущёвки», «брежневки» и современные панельные дома. Поэтому теперь тем, кто страдает этим недугом, придётся обратиться к врачу для решения проблемы», – сказал депутат Виталий Милонов.

Штраф за храп в ночное время составит 5 тысяч рублей, а в случае повторного нарушения в течение одного календарного месяца сумма увеличиться в три раза. Контроль за выполнением новой нормы возложен на сотрудников полиции.

«Если ваш сосед, муж или жена храпят, просто вызывайте полицейских. Будет составлен протокол и выписан штраф, а особо отличившихся рецидивистов могут доставить в отдел для профилактической беседы», – говорится в сообщении, опубликованном в группе московской полиции «ВКонтакте».

