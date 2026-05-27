 

Подводный робот Гринпис установил рекорд по глубине проведения акции протеста в Арктике

27.05.2026, 16:00, Разное
Подводный робот установил мировой рекорд по глубине проведения акции протеста, развернув баннер «СЛУШАЙТЕ НАУКУ!» на глубине 2315 метров. Акцию провел Гринпис во время научной экспедиции между Исландией и Шпицбергеном, посвященной изучению малоисследованных глубоководных экосистем Арктики. Баннер был поднят дистанционно управляемым аппаратом ROV Holly рядом с гидротермальными источниками «Замок Локи» в районе Срединно-Арктического хребта. Эта уникальная вулканическая система с горячими подводными «дымоходами», выбрасывающими жидкость температурой до 320°C, считается возможным местом зарождения сложной жизни на Земле.

Экологи предупреждают, что Арктика, уже сильно страдающая от изменения климата, может столкнуться с новой угрозой – глубоководной добычей полезных ископаемых. По мнению ученых, такие работы способны необратимо повредить хрупкие экосистемы и привести к исчезновению некоторых видов. Экспедиция «Глубоководная Арктика» объединила международную группу исследователей, изучающих подводные горы и гидротермальные источники региона. Ранее власти Норвегии разрешили добычу полезных ископаемых в этом районе, однако после протестов экологов, ученых и рыбаков эти планы были временно приостановлены.

