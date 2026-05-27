 

Испанская полиция провела обыски в штаб-квартире правящей Социалистической партии

27.05.2026, 14:00, Разное
  Поддержать в Patreon

Антикоррупционное управление полиции Испании провело обыски в штаб-квартире Социалистической партии, возглавляемой премьер-министром Педро Санчесом. Операция связана с расследованием нарушений закона о финансировании политической деятельности.

Социалистическую партию сотрясают коррупционные скандалы. Около недели назад были выдвинуты подозрения против бывшего премьер-министра Хосе Луиса Родригеса Сапатеро по делу, связанному с отмыванием денег, торговлей влиянием и отмыванием денег при спасении авиакомпании Ultra Plus.

В апреле были предъявлены обвинения Бегонии Гомес, супруге социалистического премьер-министра. Она обвиняется в коррупции, растрате, злоупотреблении влиянием и общественными фондами.

Расследование продолжалось около двух лет. Согласно материалам дела, она использовало свое положение супруги премьер-министра для продвижения университетской карьеры, а также лоббирования интересов предпринимателя Хуана Карлоса Баррабеса.

Данные дела не связаны между собой, однако их результатом стали ширящиеся призывы к отставке правительства, не имеющего большинства в парламенте, и проведении досрочных выборов. Напомним, что Правительство Испании занимает в Европейском Союзе наиболее антиизраильскую позицию.

Смотреть комментарии → Комментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ПОСЛЕДНЕЕ

27.05 / Минздрав запретил беременным пользоваться VPN

27.05 / Отчет минобороны РФ об «СВО» в Украине. 1554-й день войны

27.05 / Philips представила необычный монитор для бизнеса

27.05 / Новый вид ископаемого аксолотля нашли в Мексике

27.05 / Миллиардер Александр Галицкий, лишившийся имущества из-за «поддержки ВСУ», покинул Россию

27.05 / Начались летные испытания импортозамещенного российского вертолета Ка-226Т

27.05 / Ученые впервые засняли, как макрофаги поглощают раковые клетки

27.05 / Сотрудник Microsoft сжёг годовой бюджет отдела на ИИ, пытаясь решить советский кроссворд

27.05 / В китайской гробнице нашли древнейшее свидетельство применения анестезии при операциях

27.05 / ВСУ — ночью перехвачены 150 из 163 БПЛА. МО РФ — сбиты 140 беспилотников

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: rybinskonline@gmail.com

Поддержать проект:
PayPal — paypal.me/takoekino
Tether Wallet — yuri76@tether.me
WebMoney — Z399334682366

18+ © Такое кино: Самое интересное о культуре, технологиях, бизнесе и политике