Дмитрий Медведев опубликовал карту, на которой Армения – часть Азербайджана, а Прибалтика включена в состав России

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев опубликовал в своём Telegram-канале «карту бывшего Советского Союза из 2030 года», на которой отражены «грядущие возможные геополитические изменения».

«Это то, как я вижу границы нашей прекрасной страны, а также сопредельных государств. Отдельно я бы хотел призвать Ереван одуматься, пока ещё есть шанс. Ибо если сейчас армянский народ ошибётся, будет всё, как на этой схеме», – пишет экс-президент России.

На опубликованной карте Армения является частью Азербайджана, прибалтийские государства входят в состав России, а территории бывшей Украины – Белоруссии. Как уточнил Медведев, его прогноз основан на «глубоком анализе фактов и сбудется с вероятностью 95%».

«Если у Киева и прибалтийских отрыжек шансов нет, Армения ещё может сохранить свою государственность», – считает Медведев.

