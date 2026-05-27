 

Сотрудник Microsoft сжёг годовой бюджет отдела на ИИ, пытаясь решить советский кроссворд

27.05.2026, 11:19, Разное
Внутренний аудит Microsoft выявил беспрецедентный случай нецелевого расходования средств: ведущий инженер подразделения Azure направил весь годовой бюджет отдела на вычислительные мощности для решения одного-единственного советского кроссворда.

Инцидент произошёл после того, как сотрудник поспорил с коллегой, что ни один современный искусственный интеллект не способен расшифровать загадки из журнала «Огонёк» за 1987 год. Для чистоты эксперимента он арендовал кластер из 10 тысяч GPU и запустил обучение модели на оцифрованных подшивках советской периодики, не уведомив руководство.

Согласно отчёту, нейросеть уверенно справилась с определениями вроде «река в Сибири» и «советский космонавт», однако запнулась на формулировке «деталь сельскохозяйственного инвентаря из четырёх букв», начав перебирать варианты с пугающей скоростью и требуя всё новых ресурсов. Инженер оправдывался тем, что считал задачу принципиально важной для развития общего искусственного интеллекта, а счета за облачные вычисления просто перекладывал на смежные отделы. Когда ошибка вскрылась, кроссворд всё ещё не был разгадан – нейросеть зациклилась на слове «цеп».

«Я думал, что мы стоим на пороге прорыва. Оказалось, что мы стоим на пороге увольнения», – прокомментировал ситуацию сам виновник.

В пресс-службе Microsoft заявили, что инцидент признан страховым случаем, а доступ к советским кроссвордам теперь требует специального разрешения от службы безопасности. Самого инженера временно отстранили от работы, обязав пройти курс повышения квалификации по финансовой грамотности и русскому фольклору.

Ненадежный источник: ИА «Панорама»

