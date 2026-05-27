 

ВСУ — ночью перехвачены 150 из 163 БПЛА. МО РФ — сбиты 140 беспилотников

27.05.2026, 11:00, Разное
Генштаб ВСУ сообщает, что ночью 27 мая 2026 года российские военные выпустили по Украине 163 БПЛА-камикадзе и беспилотников других типов. Украинские ПВО заявляют о перехвате 150 БПЛА, запущенных российскими военными. Зафиксированы попадания 8 ударных БПЛА в 7 локациях, а также падения фрагментов в 4 локациях. Причинен ущерб.

Минобороны РФ заявляет, что ночью 27 мая на территории Российской Федерации были перехвачены 140 украинских БПЛА самолетного типа (сколько перехватить не удалось, не сказано). Перехваты осуществлялись над территориями Белгородской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Орловской, Тульской областей, Краснодарского края, Крыма и над акваториями Азовского и Черного морей. В Туапсе поражен морской терминал, возник пожар. Сведения о причиненном ущербе уточняются.

Атаки БПЛА с обеих сторон продолжаются.

