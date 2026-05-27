Командующий СБС ВСУ предупреждает Лукашенко — первые 500 целей в Беларуси уже намечены

Командующий Сил беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди (Мадяр) сообщил, что украинские военные наметили на территории Беларуси 500 целей, которые будут атакованы в случае прямого вступления этой страны в войну.

«Минскому гауляйтеру Лукашеску: собака, которая лает, не кусает. Птица хищная не такая. Первые 500 целей уже на карандаше. Бесплатный и очень практический совет: не лезь на глаза Украине», – написал военачальник в социальной сети Facebook.

Военачальник также прокомментировал угрозы министерства иностранных дел РФ нанести системные удары по объектам в Киеве: «Топливно-энергетическая отрасли и оборонка уже ощутили эффект «глубокого проникновения». Девять из 13 атакованных в мае НПЗ прекратили работу».

26 мая государственный секретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович на заседании Комитета секретарей советов безопасности ОДКБ в Москве заявил, что за неделю зафиксировано 116 случаев пересечения границы украинскими БПЛА. Украина эту информацию опровергает.