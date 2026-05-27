Отчет минобороны РФ об «СВО» в Украине. 1553-й день войны

Минобороны РФ 26 мая 2026 года представило отчет об успехах пророссийских сил и российской армии, ведущих войну против Украины. Напомним, что в РФ войну называют «специальной военной операцией».

Эксперты Conflict Intelligence Team (CIT) и другие независимые военные специалисты дают крайне низкую оценку достоверности отчетов минобороны РФ, в том числе по потерям украинской стороны. Отметим, что и пророссийские военные специалисты не доверяют этим сводкам. Тем не менее, мы считаем важным публиковать содержание данных документов, поскольку это может потребоваться в дальнейшем для сравнительного анализа.

Отчеты минобороны РФ цитируются дословно. Эти данные сохраняются в нашем архиве.

В отчете минобороны РФ утверждается: «Подразделения группировки войск «Север» активными действиями установили контроль над населенными пунктами Запселье и Рясное Сумской области. Нанесено поражение живой силе и технике двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Писаревка, Иволжанское и Ободы Сумской области. В Харьковской области нанесено поражение формированиям механизированной, мотопехотной и десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Бугаевка, Терновая, Белый Колодезь, Гранов и Избицкое Харьковской области. Противник потерял до 195 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 20 автомобилей и артиллерийское орудие. Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны в районах населенных пунктов Егоровка, Новониколаевка, Дружелюбовка, Великая Шапковка, Подлиман Харьковской области, Красный Лиман, Святогорск и Пришиб Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили свыше 190 военнослужащих, бронетранспортер М113 и две боевые бронированные машины HMMWV производства США. Уничтожены 18 автомобилей, орудие полевой артиллерии и станция радиоэлектронной борьбы. Подразделения «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированиям двух механизированных, горно-штурмовой, мотопехотной бригад ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Куртовка, Рай-Александровка, Дружковка, Тихоновка, Артема, Николаевка, Краматорск и Константиновка Донецкой Народной Республики. Противник потерял более 85 военнослужащих, два бронетранспортера «Stryker» производства США, три боевые бронированные машины, 16 автомобилей, два артиллерийских орудия и боевую машину реактивной системы залпового огня «Град». Подразделения группировки войск «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, аэромобильной бригад ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Кутузовка, Доброполье, Новониколаевка, Золотой Колодезь, Кучеров Яр, Белицкое, Василевка Донецкой Народной Республики, Ивановка, Водолажское и Новопавловка Днепропетровской области. Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 310 военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины, 12 автомобилей и орудие полевой артиллерии. Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, двух десантно-штурмовых бригад, штурмового полка ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны в районах населенных пунктов Тимошевка, Лесное, Неженка Запорожской области, Чаплино, Мечетное, Гавриловка, Подгавриловка, Васильковка и Широкое Днепропетровской области. ВСУ потеряли более 240 военнослужащих, две боевые бронированные машины, пять автомобилей и артиллерийское орудие. Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение формированиям механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Орехов, Балабино, Малокатериновка и Марьевка Запорожской области. Уничтожено до 55 военнослужащих ВСУ, боевая бронированная машина, 10 автомобилей и станция радиоэлектронной борьбы. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение местам производства, хранения, запуска и управления беспилотными летательными аппаратами самолетного типа, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 150 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты три авиационные управляемые ракеты большой дальности «SCALP» производства Франции, десять управляемых авиационных бомб и 255 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Силами Черноморского флота уничтожены два безэкипажных катера ВСУ».

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 671 самолет, 284 вертолета, 152496 беспилотных летательных аппаратов, 661 зенитный ракетный комплекс, 29501 танк и другие боевые бронированные машины, 1726 боевых машин реактивных систем залпового огня, 35094 орудия полевой артиллерии и минометов, 62596 единиц специальной военной автомобильной техники», – утверждается в отчете МО РФ.

В эти данные не включены сведения по Курской области РФ, значительную часть территории которой более восьми месяцев удерживали силы ВСУ. С точки зрения властей РФ, «спецоперация» на территории Украины и «спецоперация» в Курской области были разными военными операциями. 26 апреля 2025 года начальник генерального штаба вооруженных сил РФ генерал Валерий Герасимов заявил российскому президенту Владимиру Путину о полном освобождении Курской области от вооруженных сил Украины. С этого дня минобороны РФ перестало давать отдельные отчеты по Курской области.

По мнению независимых наблюдателей, минобороны РФ кратно завышает потери ВСУ.

Подтвержденные потери армии РФ и пророссийских военных структур в Украине (речь идет о проверенных данных из открытых источников, собранных редакциями «Медиазоны» и BBC) составляют убитыми более 221200 человек (по известным именам) или около 352 тысяч (по делам о наследстве).

По данным независимого ресурса UA Losses, который учитывает всех погибших с украинской стороны, указывая их имена и другие данные, с начала полномасштабного вторжения армии РФ (24 февраля 2022 года) погибли или пропали без вести более 191 тыс. украинских военнослужащих.

По последним опубликованным данным ООН, с 24 февраля 2022 года в Украине была подтверждена гибель примерно 15400 мирных жителей, в том числе около 800 детей; более 42000 гражданских, включая примерно 2600 детей, получили ранения. В ООН подчеркивают, что речь идет только о проверенных случаях, реальные потери, вероятно, значительно выше. Украинские власти и местные администрации говорят о десятках тысяч погибших гражданских, прежде всего с учетом Мариуполя и других оккупированных территорий, где независимая проверка невозможна.