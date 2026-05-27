 

В Нью-Йорке было совершено нападение на бейгельную, принадлежащую израильтянке

27.05.2026, 5:30, Разное
Полиция Нью-Йорка расследует как возможное преступление на почве ненависти нападение на израильскую бейгельную Bagels & Co в районе Куинс.

По сообщениям местных источников, неизвестный в традиционной мусульманской одежде около пяти минут громил заведение, принадлежащее израильской предпринимательнице Хиле Ашкенази: камеры наблюдения зафиксировали, как он бросал в витрину и в двери цветочные горшки, стулья и столы, после чего скрылся.

Президент Ассоциации еврейских учителей Куинса Моше Сафран потребовал от мэра Нью-Йорка Зохрана Мамдани усилить присутствие полиции у еврейских учреждений и заявил, что «это целенаправленное нападение на еврейский бизнес является частью тревожной модели неконтролируемых преследований еврейской общины Куинса».

