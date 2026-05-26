Трамп перенес заседание кабинета из Кэмп-Дэвида в Белый дом, сославшись на плохую погоду

Президент США Дональд Трамп написал в соцсети Truth Social, что запланированное на 27 мая заседание кабинета министров состоится в Белом доме, а не в Кэмп-Дэвиде из-за плохой погоды.

Ранее издание New York Post

написало, что Трамп собирает заседание кабинета министров в загородной резиденции Кэмп-Дэвид. По информации издания, в нем, как ожидается, примут участие все члены кабинета, включая уходящую в отставку директора национальной разведки Тулси Габбард. Согласно официально заявленной повестке – будут обсуждаться экономические достижения администрации и внешнеполитические вопросы, однако, по данным New York Post, центральной темой на этом заседании станет Иран.