В «Роскосмосе» заявили, что даже первые колонизаторы Марса будут терпеть отключения горячей воды летом

В госкорпорации «Роскосмос» заявили, что после колонизации Марса в первые 10-15 лет даже там будут проводиться плановые отключения горячего водоснабжения для проведения ремонтных работ.

«Мы, конечно, можем доставить на Марс ядерный реактор, системы регенерации и 3D-принтеры для печати жилых модулей, и обязательно доставим. Но ежегодную профилактику трубопроводов и опрессовку систем отопления никто не отменял. Летом две недели придётся потерпеть как обычно», – пояснил глава «Роскосмоса» Дмитрий Баканов.

Впрочем, эту проблему специалисты планируют разрешить через к 2040 году, и именно на эти цели корпорация просит выделить ей 14 млрд рублей до конца текущего года.

