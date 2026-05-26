За сутки полиция сорвала 120 подпольных кинопоказов «Минотавра» Звягинцева в Москве, Петербурге, Краснодаре и Омске

В крупных российских городах в ночь на 26 мая прошли рейды по кинопритонам, в которых демонстрируются фильмы не получившие прокатное удостоверение министерства культуры и не рекомендованные для показа на территории Российской Федерации.

Всего силовикам удалось пресечь деятельность 120 нелегальных салонов в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре и Омске. В ходе обысков сотрудники полиции изъяли 95 видеомагнитофонов, 76 телевизоров и 150 DVD-дисков.

«Задержаны 15 организаторов подпольных точек, все они дают признательные показания. Во всех притонах в момент проведения рейда шли показы фильма «Минотавр» гражданина Звягинцева. Со зрителями этой русофобской ленты проведены профилактические беседы», – сказала пресс-секретарь столичной полиции Екатерина Фурцева.

Все конфискованные записи с запрещёнными фильмами будут в ближайшее время утилизированы на подмосковном полигоне Минкульта.

