 

«Мы достигли предела» — министр юстиции Франции предложил на три года запретить иммиграцию

26.05.2026, 13:00, Разное
  Поддержать в Patreon

Министр юстиции Франции Жеральд Дарманен в интервью изданию Le Journal du Dimanche призвал ввести трехлетний запрет на иммиграцию. «Мы достигли предела возможностей интеграции и ассимиляции», – заявил политик.

По мнению министра, необходимо ограничить право на воссоединение семей, в том числе – полностью исключить эту возможность для родственников тех, кто получил вид на жительство по работе. В то же время он признал, что в определенных случаях такие разрешения могут быть важными.

Дарманен предложил в дальнейшем ввести жесткие квоты на иммиграцию, закрепив новые правила конституционно. Он высказался в поддержку референдума по данному вопросу. «Не надо бояться того, что скажет народ», – заявил министр.

Как выборы, так и опросы в Западной Европе свидетельствуют о значительном усилении позиций ультраправых партий, выступающих против иммиграции. В 2027 году во Франции состоятся президентские выборы, и данный вопрос станет одним из главных в избирательной кампании.

Смотреть комментарии → Комментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ПОСЛЕДНЕЕ

26.05 / Глава МИД Ирландии — закон о санкциях против поселений должен быть принят в ближайшие недели

26.05 / Биогенератор из соли и желатина эффективно извлекает энергию из чистого воздуха

26.05 / В «Роскосмосе» заявили, что даже первые колонизаторы Марса будут терпеть отключения горячей воды летом

26.05 / Самоходная гаубица RCH-155 на базе компактного БТР Boxer усилит британскую армию

26.05 / Cybercab от Tesla стал рекордсменом по эффективности среди электромобилей

26.05 / Стартап вместо дипломной работы: как вузы стали первой площадкой для предпринимателей

26.05 / Растяжение слоев позволило управлять свойствами наноматериалов без химических добавок

26.05 / «Это не для прессы»: Нетаньяху объяснил своё появление с папкой с надписью «Прогрев гоев» на встрече с послом США

26.05 / В Россию впервые залетел индийский аист марабу

26.05 / За сутки полиция сорвала 120 подпольных кинопоказов «Минотавра» Звягинцева в Москве, Петербурге, Краснодаре и Омске

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: rybinskonline@gmail.com

Поддержать проект:
PayPal — paypal.me/takoekino
Tether Wallet — yuri76@tether.me
WebMoney — Z399334682366

18+ © Такое кино: Самое интересное о культуре, технологиях, бизнесе и политике