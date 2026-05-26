«Мы достигли предела» — министр юстиции Франции предложил на три года запретить иммиграцию

Министр юстиции Франции Жеральд Дарманен в интервью изданию Le Journal du Dimanche призвал ввести трехлетний запрет на иммиграцию. «Мы достигли предела возможностей интеграции и ассимиляции», – заявил политик.

По мнению министра, необходимо ограничить право на воссоединение семей, в том числе – полностью исключить эту возможность для родственников тех, кто получил вид на жительство по работе. В то же время он признал, что в определенных случаях такие разрешения могут быть важными.

Дарманен предложил в дальнейшем ввести жесткие квоты на иммиграцию, закрепив новые правила конституционно. Он высказался в поддержку референдума по данному вопросу. «Не надо бояться того, что скажет народ», – заявил министр.

Как выборы, так и опросы в Западной Европе свидетельствуют о значительном усилении позиций ультраправых партий, выступающих против иммиграции. В 2027 году во Франции состоятся президентские выборы, и данный вопрос станет одним из главных в избирательной кампании.