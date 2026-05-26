 

Археологи нашли самые древние следы кремации человека

26.05.2026, 11:33, Разное
Большая часть современных знаний о жизни людей среднего каменного века в Африке базируется на раскопках пещер. Гроты надежно защищали кости и артефакты от разрушения, однако они отражают лишь узкий сегмент жизни древних охотников-собирателей. Стоянки под открытым небом встречаются редко: останки на них быстро уничтожались эрозией, дождями и хищниками-падальщиками. Из-за этого повседневное поведение и экология анатомически современных людей до их исхода из Африки во многом оставались белым пятном.

Авторы исследования, опубликованного в журнале PNAS, изучили геологическую формацию Фаро Даба в долине реки Аваш. Благодаря особенностям рельефа древние слои возрастом около 100 000 лет (датировка проведена аргон-аргоновым и уран-ториевым методами) только сейчас вышли на поверхность на площади в несколько квадратных километров. Вместо точечных раскопок в глубоких шурфах ученые провели масштабное обследование всего ландшафта, задокументировав более 3300 костей животных и тысячи каменных орудий, застрявших в окаменевшем иле.

Анализ показал, что 100 000 лет назад эта территория представляла собой пойму крупной реки с сезонными наводнениями. Люди жили в галерейных лесах, соседствуя с лесными обезьянами (колобусами), бегемотами, гигантскими грызунами, антилопами и змеями. Древние мастера оставили после себя множество орудий, изготовленных из местного базальта. Редкие вкрапления обсидиана (менее двух процентов) говорят о том, что ценное вулканическое стекло приносили издалека.

Главной находкой стали останки трех представителей вида Homo sapiens. Один из них — практически полный скелет взрослого мужчины. На его костях полностью отсутствуют следы зубов хищников, что нетипично для открытой саванны. Суставы сохранились так, будто тело быстро оказалось под землей. Исследователи осторожно предполагают, что это могло быть целенаправленное погребение. Второй скелет сохранился хуже и носит явные следы нападения крупных хищников.

Третий человек, представленный фрагментами костей и обугленным зубом, вызвал наибольший интерес. Характер растрескивания мозаичной эмали и разломы костей в современной криминалистике стопроцентно указывают на сожжение при высоких температурах. Если тело подвергли огню соплеменники, находка сдвигает историю кремации на десятки тысяч лет в прошлое.

Впрочем, авторы статьи призывают к осторожности. В слоях Фаро Даба повсеместно встречаются окаменевшие сожженные пни и корни деревьев. Существует вероятность, что древний человек погиб или его останки сгорели во время масштабного природного пожара.

Исследование доказывает, что 100 000 лет назад древние сапиенсы не просто прятались в пещерах, но и уверенно осваивали открытые пойменные ландшафты Африки. Широкий спектр найденных каменных орудий и возможное наличие сложных погребальных ритуалов демонстрируют высокий уровень адаптации людей до того, как они начали заселять Евразию.

