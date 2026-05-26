«Не выдержал русской бани»: Михаил Дегтярёв рассказал, почему разлетелся на части Кубок России

Выигранный московским «Спартаком» трофей сенсационно разбился вдребезги в руках у Пабло Солари во время празднования из-за воздействия высоких температур. Министр спорта Михаил Дегтярев признался, что перед матчем в целях безопасности взял кубок с собой в баню.

«Трофей государственного значения я из виду ни на секунду не упускал. Оставлять его в подтрибунном помещении не рискнул – вдруг украдут, тут никакой Fan ID не спасет. А перед футболом у меня есть традиция – обязательно иду париться. Вот он бедный и расклеился, не выдержал нашей русской бани», – заявил министр.

После случившегося инцидента у Минспорта возникли серьёзные вопросы к производителю кубка и самой технологии производства. Глава ведомства полагает, что использование нетермостойкого клея при сборке могло быть хорошо спланированной провокацией зарубежных спецслужб. На заводе-изготовителе проходят обыски по подозрению в закупке эпоксидной смолы в одной из недружественных стран.

