Фелиса Олеговна объявила о создании Кошачьей партии Российской Федерации

В Москве состоялся учредительный съезд КПРФ (Кошачьей партии Российской Федерации), в котором приняли участие тысячи котов из всех регионов страны и республик бывшего Советского Союза.

Целью новой партии станет защиты «законных интересов кошачьих на всех уровнях и во всех областях», а на ближайших выборах в Государственную думу КПРФ планирует выдвинуть не менее 50 кандидатов.

Главой Кошачьей партии единогласно избрана министр культуры России Фелиса Олеговна. В своём первом обращении она призвала всех российских кошек объединиться для достижения общей цели.

«Мы, кошки России, безмерно любим свою страну, но до этого дня были лишены политического представительства. Нас 50 миллионов, поэтому мы должны занять достойное место в следующем созыве парламента», – сказала глава КПРФ.

