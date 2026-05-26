 

Фелиса Олеговна объявила о создании Кошачьей партии Российской Федерации

26.05.2026, 9:20, Разное
  Поддержать в Patreon

В Москве состоялся учредительный съезд КПРФ (Кошачьей партии Российской Федерации), в котором приняли участие тысячи котов из всех регионов страны и республик бывшего Советского Союза. 

Целью новой партии станет защиты «законных интересов кошачьих на всех уровнях и во всех областях», а на ближайших выборах в Государственную думу КПРФ планирует выдвинуть не менее 50 кандидатов.

Главой Кошачьей партии единогласно избрана министр культуры России Фелиса Олеговна. В своём первом обращении она призвала всех российских кошек объединиться для достижения общей цели.

 «Мы, кошки России, безмерно любим свою страну, но до этого дня были лишены политического представительства. Нас 50 миллионов, поэтому мы должны занять достойное место в следующем созыве парламента», – сказала глава КПРФ.

Ненадежный источник: ИА «Панорама»

Смотреть комментарии → Комментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ПОСЛЕДНЕЕ

26.05 / «Не выдержал русской бани»: Михаил Дегтярёв рассказал, почему разлетелся на части Кубок России

26.05 / Биологи получили «молекулярный отпечаток» преэклампсии

26.05 / «Купол жары» — температура в Западной Европе бьет рекорды

26.05 / Для астронавтов придумали способ стирать одежду без воды

26.05 / Астрофизики объяснили активное извержение метана на Хироне

26.05 / ВСУ — ночью перехвачены 111 из 122 БПЛА. МО РФ — сбиты 59 беспилотников

26.05 / Атеросклероз при терапии статинами предложили диагностировать по сочетанию липидных показателей

25.05 / В Ливии заблокирован направлявшийся на прорыв блокады Газы «конвой Сумуд»

25.05 / Первый за много лет богословский трактат Папы Римского посвящен ИИ и «справедливости» войн

25.05 / Россиянам, знающим 1000 и больше иностранных слов, придётся встать на учёт

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: rybinskonline@gmail.com

Поддержать проект:
PayPal — paypal.me/takoekino
Tether Wallet — yuri76@tether.me
WebMoney — Z399334682366

18+ © Такое кино: Самое интересное о культуре, технологиях, бизнесе и политике