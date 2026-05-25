Первый за много лет богословский трактат Папы Римского посвящен ИИ и «справедливости» войн

Папа римский Лев XIV опубликовал первый крупный богословский документ своего понтификата – энциклику «Magnifica Humanitas» («Великолепное человечество»), посвященную искусственному интеллекту, войнам и глобальным вызовам современности.

Как пишет CNN, в этом обращении понтифик подчеркивает, что контроль над искусственным интеллектом не должен оставаться «в руках немногих», а использование ИИ в военной сфере должно подчиняться «самым строгим этическим ограничениям».

В документе Папа также сравнил развитие искусственного интеллекта с библейской Вавилонской башней, предупредив об опасности создания системы, стремящейся к единой власти и унификации человечества.

Понтифик призвал строить развитие ИИ на принципах социальной справедливости, уважения человеческого достоинства, справедливого распределения ресурсов и защиты окружающей среды. Он подчеркнул необходимость законодательного регулирования, независимого надзора и политической ответственности в сфере искусственного интеллекта.

Папа заявил, что технологии должны защищать рабочие места и служить человеку, а не вытеснять его. При этом он подчеркнул, что ИИ не способен заменить религию, а технологии не являются «морально нейтральными». По его словам, любой технологический инструмент отражает конкретные приоритеты и выбор – в том, что он измеряет, игнорирует и оптимизирует.

Лев XIV призвал к своего рода «разоружению» искусственного интеллекта – не для отказа от технологий, а для предотвращения их господства над человеком. По его словам, это означает освобождение технологий от монопольного контроля и открытие их для общественной дискуссии.

Еще одной важной темой в энциклике «Magnifica Humanitas» стали войны. В частности, Лев XIV заявил, что теория «справедливой войны» – христианская доктрина, определяющая допустимые условия для ведения войны, – «устарела». По его словам, применение военной силы допустимо только «для самообороны в самом строгом смысле».

«Создание мира, находящегося в состоянии постоянного конфликта, – это зло, и его необходимо называть своим именем», – написал понтифик. По его словам, у человечества есть гораздо более эффективные инструменты для разрешения конфликтов – диалог, дипломатия и прощение.