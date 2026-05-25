Жителя Иваново, купившего африканского слона, чиновники оштрафовали на 500 тысяч рублей, поскольку «не знали, что это законно»

58-летнего жителя Иваново Николая Абрамчука оштрафовали на 500 тысяч рублей за покупку африканского слона. Как выяснилось уже в суде, штраф был выписан без всяких на то оснований – чиновники попросту не знали, что в России нет законов и нормативных актов, запрещающих это действие.

Предприниматель Абрамчук, который с 2012 года руководит собственным зоопарком, заказал слона ещё в 2025 году – таким образом он исполнил свою главную мечту детства. Специально для слона в зоопарке был построен огромный вольер, больше напоминающий ангар для самолёта, в котором поддерживается правильный климат. Вскоре после прибытия животного местная служба ветконтроля выписала владельцу штраф.

«Начали разбираться – выяснилось, что информацию им с таможни переслали, и они сразу, не разбираясь, назначили штраф. Я спросил, на каком основании, а мне ответили: а на каком основании ты слона ввёз? Сказали: покажи хоть один закон, который разрешает такое делать. Я доказывал, что все условия содержания соблюдены, что транспортировка прошла идеально, бесполезно. Пошёл в суд потом», – рассказал он.

Суд признал, что Абрамчук выполнил все необходимые формальности, а также принял во внимание позицию ветеринарного эксперта – тот похвалил мужчину за то, что он не пожалел денег на правильные транспортировку и содержание, и констатировал: за месяц в России животное уже привыкло и не испытывает стресса. Представительница ответчика объяснила, что «не знала, что это законно», высказала оценку, согласно которой «нормальные люди слонов не ввозят» и обвинила истца в том, что ему «некуда девать деньги».

В результате суд признал, что штраф был назначен безосновательно и снизил его сумму вдвое, а с учётом, что истец – многодетный отец, уменьшил её ещё на 150 тысяч. Таким образом, Абрамчук заплатит только 100 тысяч рублей вместо изначальных 500 тысяч. Сам предприниматель сообщил прессе, что после заседания в коридоре его оскорбляла выписавшая штраф сотрудница ветконтроля – она заявила, что из-за иска бизнесмена её лишат премии.

