 

В Чехии по подозрению в хранении наркотиков задержан митрополит РПЦ Иларион

25.05.2026, 13:30, Разное
В Чехии задержан бывший глава Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион (в миру – Григорий Алфеев). Как пишет The Insider, иерарха подозревают в хранении наркотиков.

«В ходе досмотра в багажном отделении были обнаружены четыре небольших контейнера с веществом белого цвета. Состав, происхождение и характер вещества должны быть установлены только компетентной экспертизой», – сообщил телеграм-канал митрополита.

«Я не имею и никогда не имел никакого отношения к незаконному обороту наркотических средств. Для меня как для священнослужителя само предположение о подобном является безусловно ложным. Я настаиваю на полной, независимой и процессуально безупречной проверке произошедшего», – заявляет священнослужитель.

Адвокат митрополита Михал Пацовский заявляет о многочисленных процессуальных нарушениях в ходе обыска. Защита отмечает, что данному инциденту предшествовал длительный период давления на митрополита Илариона и православную общину в Карловых Варах, а также угрозы физической расправы.

«Эти угрозы, по оценке защиты, не выглядели обычным бытовым конфликтом. Они были политически окрашены: их авторы связывали присутствие митрополита Илариона в Карловых Варах с его российским происхождением, церковной принадлежностью и служением в храме Московского Патриархата», – считает Иларион.

