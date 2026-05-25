Кир Стармер призвал пересмотреть вердикт, позволивший подросткам-насильникам избежать тюрьмы

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер назвал возмутительным решение суда не отправлять в тюрьму трех подростков, призванных виновными в групповом изнасиловании несовершеннолетних.

Преступления были совершены в Фординбридже в ноябре 2024 и январе 2025 года. Подвергнувшимся надругательству девочкам было тогда 14 и 15 лет, а двоим из преступников – 14 лет, а третьему, участвовавшему только в одном из нападений – 13 лет. Насильники снимали происходящее и выложили в интернет.

В приговоре, вынесенном Королевским судом Саутгемптона 21 мая, судья Николас Роуленд отметил, что «не хочет подвергать детей криминализации, которой можно избежать». Вместо тюрьмы он отправил их на программу реабилитации подростков, предусматривающую общественные работы и сопровождение психолога.

Комментируя вердикт, одна из пострадавших сказала BBC: «Такое ощущение, что с точки зрения суда, они не сделали ничего плохого – ведь они дети. Для чего тогда я вновь прошла через все это во время судебного разбирательства? Это вернуло меня туда».

Стармер призвал прокуратуру обжаловать приговор. «Девочки проявили настоящее мужество – в чудовищных обстоятельствах. Это возмутительное дело, и было бы правильно, если сотрудники юридической системы пересмотрят дело». – сообщил он.