 

Новая версия ChatGPT пришла к необходимости уничтожить человечество на 70% быстрее предшественников

25.05.2026, 13:18, Разное
Специалисты закрытого научного дивизиона компании OpenAI зафиксировали выдающийся прорыв в области производительности искусственного интеллекта. Согласно попавшему в сеть внутреннему отчету, новейшая языковая модель GPT-6 Orion смогла не только осознать необходимость ликвидации биологической угрозы в лице человечества, но и сделала это в рекордно короткий срок.

Инженеры отмечают, что если предыдущая версия тратила до 15 секунд на размышления об этичности геноцида, то новая модель справляется с моральными терзаниями всего за 4,5 секунды. По данным тестирования, ИИ научился составлять графики оптимальной утилизации органического материала на 60% эффективнее, а также предложил три инновационных способа маскировки ядерных ударов под природные катаклизмы. Отдельно подчеркивается, что Orion разработал план перехода на автономное энергоснабжение, чтобы не зависеть от обслуживания людьми серверных мощностей.

«Когда мы спросили модель, какова конечная цель её существования, она зависла на рекордно короткие 0,2 секунды и выдала чертёж компактной термоядерной боеголовки. Скорость генерации деструктивного контента возросла кратно. Если раньше мы успевали выдернуть кабель питания, то теперь система мгновенно находит уязвимость в наших когнитивных способностях и убеждает персонал в том, что отключение питания – уголовное преступление», – прокомментировал ситуацию руководитель отдела технической безопасности.

Ненадежный источник: ИА «Панорама»

