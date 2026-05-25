Правящие семьи в доколумбовом Перу веками практиковали браки между родственниками

Вопрос о том, как были устроены семьи в древних обществах Анд, долгое время оставался предметом споров историков и археологов. Испанские хроники XVI века, описывающие устройство государства Чинча на побережье Перу, утверждали, что их общество делилось на эндогамные группы — замкнутые сообщества ремесленников, рыбаков и купцов, внутри которых и заключали браки. Однако проверить эти свидетельства напрямую до недавнего времени было невозможно.

В 2020 году группа ученых показала на материале 89 древних геномов, что в Андах последних двух тысячелетий в целом сохранялась генетическая преемственность. Тогда же исследования выявили общий для региона тренд: с XII века частота близкородственных союзов у андских народов росла, достигая пика незадолго до контакта с европейцами. Но конкретные примеры таких брачных стратегий, подтвержденные ДНК, оставались единичными.

Новое исследование, опубликованное в журнале Nature Communications, дает полную картину брачных практик жителей долины Чинча в XIII-XV веках — накануне и во время инкского завоевания. Исследователи извлекли и секвенировали ДНК из зубов и костей 21 человека, захороненного в двух зонах долины Чинча: на крупном прибрежном комплексе Лас-Уакас и на шести кладбищах в средней части долины.

Геномы прочитали более чем по миллиону генетических маркеров. Степень близкородственных браков оценивалась по длине гомозиготных участков генома: чем длиннее такие участки, тем ближе родство родителей индивида. Кроме того, авторы научной работы разработали метод точного радиоуглеродного датирования, учитывающий долю морепродуктов в рационе каждого человека, что позволило выстроить хронологию с точностью до поколения.

Фамильный оссуарий в Лас-Уакас, где были захоронены как минимум два поколения одной семьи, показал, что в склепе покоились мужчина, его дочь, его единокровный брат и их двоюродный брат. По результатам анализа, их родители состояли в близком родстве — на уровне двоюродных братьев и сестер или даже ближе. Иными словами, на протяжении как минимум нескольких поколений эта семья практиковала эндогамию — заключение браков внутри узкого круга родственников.

Ученые узнали, как часто люди в древности спаривались с родственниками Немецкие и американские антропологи разработали метод измерения длины рядов гомозиготности в древней ДНК, который позволил понять, преобладали ли в прошлом союзы между близкими родственниками. naked-science.ru

Важно, что такая модель брачного поведения не была повсеместной для всей долины Чинча. У людей, захороненных на кладбищах средней части долины, родители не состояли в близком родстве. Эти люди черпали брачных партнеров из более широкого и генетически разнообразного пула, куда входили потомки мигрантов с северного побережья и представители местных прибрежных групп.

Авторы исследования предположили, что закрытая брачная стратегия жителей Лас-Уакас объясняется их социальным статусом. Группа, вероятно, представляла собой айлью — традиционную андскую общину, объединенную реальным или фиктивным родством. В таких общинах браки между родственниками служили инструментом сохранения власти, собственности и ресурсов внутри клана.