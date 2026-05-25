 

Новая система РЭБ Guardian Vantage обнаруживает вражеские дроны и радары не посылая никаких сигналов

25.05.2026, 13:15, Разное
Радиоэлектронная борьба давно стала неотъемлемой частью военных конфликтов. Компания Leonardo представила собственную систему РЭБ и радиотехнической разведки Guardian Vantage, способную скрытно отслеживать военную активность противника. Система работает в пассивном режиме — то есть, исключительно на прием. Она фиксирует источники радиоизлучения от РЛС, дронов и военных сетей связи противника, не выдавая себя.

Guardian Vantage анализирует электромагнитный спектр на предмет подозрительной активности: обнаруженный сигнал сверяется с базой данных угроз, после чего определяется его источник и степень опасности. Располагая такой информацией, операторы получают возможность отслеживать перемещения противника и собирать данные о нем с последующей выдачей целеуказания.

Система дает командирам подразделений более четкое представление о противнике в режиме реального времени — к примеру, она автоматически определяет приоритеты наиболее опасных угроз.

Высокая эффективность Guardian Vantage обеспечена интеграцией в нее языковых инструментов на основе ИИ. В частности, система умеет расшифровывать перехваченный радиообмен с последующим переводом на понятный язык.

